В мире 450 миллионов людей страдают психическими заболеваниями - ООН

Об этом заявила Специальный посланник ООН по продвижению Целей устойчивого развития Дессима Уильямс, подчеркнув, что выполнение всех 17 целей во многом зависит от состояния здоровья общества в целом, пишет Центр новостей ООН.

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В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча, посвященная проблеме психического здоровья. Ее участники подчеркивали, что у каждого человека с проблемами психического здоровья, каким бы ни был поставленный диагноз, есть право получить такие же услуги, как и у любого другого человека. Однако многие люди с шизофренией и другими подобными расстройствами зачастую лишены даже медицинской помощи.

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Приветствуя инициативу мэра Нью-Йорка по оказанию помощи людям с психическими расстройствами, Дессима Уильямс призвала все международное сообщество покончить со стигмой, дискриминацией и изоляцией, с которыми сталкиваются душевнобольные. Она подчеркнула, что оказание таким пациентам помощи на раннем этапе – важнейший фактор их достойной жизни.

В заседании приняли участие заместитель мэра города Нью-Йорка Ричард Буери и супруга самого мэра города Билла де Блазио - Чирлейн Маккрэй, а также комиссар Нью-Йорка по международным делам Пенни Абейвардена.

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«Мой отец страдал от психического заболевания – так же, как и его отец. Он долгие годы боролся с алкоголизмом. В доме царило насилие. Моя мать, иммигрантка, как могла, пыталась помочь отцу. Но неправильно поставленный диагноз, отсутствие доступа к необходимым медицинским услугам, а также стигматизация психических заболеваний привели к печальным последствиям и наложили трагический отпечаток на все мое детство», - рассказала Пенни Абейвардена, напомнив, что на сегодняшний день психическими заболеваниями страдают 450 миллионов жителей планеты.