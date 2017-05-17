Ежедневно в мире погибает более трех тысяч подростков - ВОЗ

Ежедневно по всему миру умирает более трех тысяч подростков - это 1,2 миллиона в год. Зачастую дети в подростковом возрасте уходят из жизни по причинам, которые можно было предотвратить при наличии надлежащих служб здравоохранения, образования и социальной поддержки. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте такжеУпотребление подростками спиртного, даже в малых дозах, приводит к алкоголизму - ученыеДве трети всех смертей приходится на страны Африки и Юго-Восточной Азии с низким и средним уровнем дохода. Основными причинами смерти подростков являются травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий, инфекции нижних дыхательных путей и самоубийства.

В 2015 году в результате ДТП погибли 115 тысяч подростков в возрасте 10-19 лет. Большая часть жертв - мальчики.

Ведущей причиной смерти девочек-подростков в возрасте 10-14 лет являются инфекции нижних дыхательных путей, такие как пневмония, которая часто развивается в результате загрязнения воздуха внутри помещений из-за использования грязных видов топлива. Осложнения во время беременности, тяжелые роды и последствия аборта также являются ведущими причинами смерти девушек в возрасте 15-19 лет.

Эксперты ВОЗ отмечают, что подростки больше других склонны к суициду. Самоубийство является третьей по значимости причиной их смерти. В 2015 году на себя наложили руки 67 тысяч молодых людей.

В докладе отмечается, что во многих случаях подростки, страдающие от психических расстройств и наркотической зависимости, не получают необходимой помощи.

«На протяжении десятилетий в национальных планах здравоохранения не были определены задачи по здоровью подростков. А между тем относительно небольшие инвестиции, ориентированные на подростков, не только позволят вырастить здоровых людей, но и улучшат здоровье последующих поколений, обеспечив огромную отдачу», - заявила помощник Генерального директора ВОЗ Флавия Бустрео.