Интернет-зависимость сопряжена с депрессией и психическими расстройствами - исследование

Подростки, испытывающие интернет-зависимость, чаще страдают психическими расстройствами – такими как повышенная раздражительность, рассеянность, импульсивность, депрессии и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (ADHD).

Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных сотрудниками канадского государственного научно-исследовательского Университета Макмастера, пишет Newsru.co.il со ссылкой на ТechТimes.

Целью исследования команды психологов было изучение влияния интернета и соцсетей на молодых людей, которое проводилось с использованием методики Internet Addiction Test (IAT), известной с 1998 года, а также вновь разработанных тестов. Ученые установили, что те из учащихся, у которых была диагностирована интернет-зависимость, испытывали гораздо большие трудности в учебе, повседневной жизни и в социуме.

Читайте также"Раздвоение" личности ученые назвали главной опасностью социальных сетейДанное заболевание, согласно критериям IAT, было выявлено у 33 из 254 студентов, принимающих участие в эксперименте, 47,9% не могли существовать в отрыве от соцсетей, 28,5% были одержимы написанием и получением сообщений.

Впрочем, ученые отмечают, что тест IAT не учитывает современные реалии, включающие смартфоны, работу по "удаленке", потоковое видео и другие приметы времени, и не может считаться сегодня надежным инструментом для диагностирования зависимости.

Тем не менее, у 42,1% подопытных были обнаружены различные психические расстройства, связанные с интернетом, однако что является причиной, а что следствием ученые пока не могут точно сказать.

Читайте такжеСпециалисты установили, что соцсети ухудшают настроение подростковОднако даже на этой стадии данное исследование, представленное на 29-м ежегодном конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии в Вене, может иметь практическое значение для психологов и психиатров, помогая отделить зависимость от депрессии и повышенной раздражительности.

Отметим, что сотрудники Института излечения зависимостей в Иллинойсе предупреждают: интернет-зависимость в различных формах возникает на фоне попыток избежать проблем в реальной жизни, безнадежности, депрессии и чувства вины.