Согласно исследованию Северо-Западного университета, документально подтверждено, что дети из малообеспеченных семей обычно имеют неполное образование, имеют более слабое здоровье и чаще привлекаются к уголовной ответственности, чем их обеспеченные сверстники, пишет medkarta.com.

Чтобы сгладить эти различия, политики все чаще выступают за программы, обеспечивающие людей с низким доходом профессиональной подготовкой, которая помогает приобрести самоконтроль, а также привить черты оптимизма и настойчивости.

Однако, как утверждают исследователи, преодолевая разные жизненные препятствия, молодые люди могут понести некоторые физические потери, связанные с неотступным стремлением к своим целям, что может сильно подорвать здоровье, особенно в условиях различных дискриминаций в социуме, затрудняющих процесс достижения поставленных целей.

Автор исследования Григорий Миллер заявил, что по поступающим сведениям, для малообеспеченной молодежи, самоконтроль может выступать как обоюдоострый меч. Академическая успешность т психологическая перестройка, действуя одновременно, могут подорвать физическое здоровье. Исследователи обнаружили, что те подростки, которые имели высокие уровни саморегуляции или способность сосредоточиться на долгосрочных целях, жили лучше по целому ряду психологических результатов.

Григорий Миллер добавил, что психологически успешные подростки с высоким уровнем самоконтроля, склонны накапливать биологически старые клетки относительно их хронологического возраста. Такая тенденция характерна именно для молодёжи из малообеспеченных семей, при которой наблюдаются скрытые биологические затраты для повышения саморегуляции и достижения успеха.