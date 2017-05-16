Регулярное употребление мяса провоцирует развитие подагры - медики

Исследование доказало, что люди, которые придерживаются "западной диеты", состоящей из жирных продуктов, мяса и сладкого, чаще страдают от подагры, рассказывает The Daily Mail.

Сотрудники Гарвардской медицинской школы проанализировали данные более 44 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 75 лет. Добровольцы ответили на вопросы о своем рационе питания. На момент начала исследования никто из участников не страдал от подагры. За добровольцами следили в течение 26 лет. За это время у 1731 мужчины выявили подагру.

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Исследователи обнаружили, что любители красного и обработанного мяса, газировки, картофеля фри и сладкого чаще заболевали подагрой. Также исследование показало, что у людей, которые ели много фруктов, овощей и цельных злаков, риск подагры был снижен на 32%.

Подaгра — метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты. В основе возникновения лежит накопление мочевой кислоты и уменьшение её выведения почками, что приводит к повышению концентрации последней в крови (гиперурикемия). Клинически подагра проявляется рецидивирующим острым артритом и образованием подагрических узлов — тофусов. Поражение почек также является одним из основных клинических проявлений подагры наряду с артритом. Чаще заболевание встречается у мужчин, однако в последнее время возрастает распространённость заболевания среди женщин, с возрастом распространённость подагры увеличивается.