ВОЗ призывает фармкомпании обеспечить прозрачность ценообразования на лекарства

В ВОЗ заявили о том, что проблема ценообразования на фармрынке приобрела глобальные масштабы, пишет Reuters.

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«Проблема стала глобальной. Многие из лекарственных препаратов, входящих в перечень основных ЛС ВОЗ, недоступны пациентам из-за высокой стоимости», - приводитслова представителя ВОЗ Сьюзен Хилл (Suzanne Hill).

Помощник генерального секретаря ВОЗ Мари-Поль Кини (Marie-Paule Kieny) по результатам встречи, прошедшей в Амстердаме с участием представителей правительства, фармпроизводителей и общественных организаций, согласилась, что фармкомпаниям необходимо обеспечить себе прибыль для дальнейшего финансирования разработок и исследований лекарственных препаратов, однако призвала правительства стран усилить свою роль в регулировании цен на ЛС.

В ВОЗ подчеркивают, что отсутствие понимания реальной стоимости разработки лекарственного препарата, факторов, влияющих на его стоимость, а также большая разница цен на один и тот же ЛС в разных странах мешают построению прозрачной системы ценообразования.