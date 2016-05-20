В Китае существенно снизили цены на дорогостоящие препараты

Данная мера направлена на сокращение затрат на здравоохранение жителей КНР, информирует Reuters.

Решением Национальной комиссии по здравоохранению и планированию семьи стоимость месячного курса препарата для лечения гепатита В Виреад компании GlaxoSmithKline была снижена с 1,5 тыс. юаней (229 долларов) до 490 (75 долларов), противоопухолевого ЛС Иресса - с 15 тыс. юаней (2,3 тыс. долларов) до 7 тыс. (1 тыс. долларов).

Также было объявлено о снижении цены на противоопухолевый препарат местной компании Betta Pharmaceuticals: новая стоимость Икотиниба (Icotinib), применяемого при раке легкого составялет 5,5 тыс. юаней (840 долларов) против старой цены в 12 тыс. (1,8 тыс. долларов).

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В марте этого года власти Китая заявили о намерении добиться снижения стоимости импортных препаратов, используемых для лечения жизнеугрожающих заболеваний в рамках мер по повышению доступности медицинских услуг для населения. «Мы принимает меры, чтобы удовлетворить потребность людей в лекарственных препарата, при этом особое внимание уделяется решению вопросов обеспечения дорогостоящими оригинальными ЛС, которые для многих пациентов слишком дороги», - отметила тогда глава комитета по здравоохранению Ли Бин (Li Bin).