Готтлиб утвержден сенатом на должность главы FDA
Сенат США утвердил кандидатуру Скотта Готтлиба на должность главы FDA
Большинством голосов сенат США утвердил Скотта Готтлиба на пост главы Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), пишет Medscape. Кандидатура Готтлиба была предложена президентом США Дональдом Трампом в марте этого года.
Читайте такжеАдминистрация Трампа увеличит сумму взноса за регистрацию лекарствСкотт Готтлиб имеет тесные связи с фармацевтической промышленностью, он входит в советы директоров или является советником нескольких биотехнологических и фармацевтических компаний, среди которых – GlaxoSmithKline.
По мнению критиков, настолько тесная связь с фарминдустрией может повлиять на решения FDA о выводе на рынок новых лекарственных средств, хотя Готтлиб пообещал ставить интересы национального здравоохранения превыше всего и не подвести доверия, оказанного ему общественностью и ведомством. Чтобы предотвратить возможное возникновение конфликта интересов, Готтлиб обязался уволиться с ряда должностей в фармкомпаниях, продать собственные акции производителей ЛС и медоборудования и в течение одного года воздерживаться от непосредственного участия в решении вопросов, связанных с 20 различными компаниями и учреждениями.
Ожидается, что Готтлиб поможет реализовать планы Трампа по значительному сокращению роли регуляторного органа на рынке продуктов питания, косметологических средств, пищевых продуктов и табака.
В настоящее время Готтлиб является постоянным членом консервативного аналитического центра American Enterprise Institute и партнером крупного венчурного фонда. Ранее он уже работал в FDA, занимая позицию по смягчению требований к регистрационным заявкам новых лекарственных препаратов.