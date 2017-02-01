Трамп обещает упростить процедуру вывода на рынок США новых лекарств

На встрече присутствовали исполнительные директора MSD, Johnson & Johnson, Celgene, Eli Lilly, Amgen и Novartis, сообщает Reuters.

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Трамп призвал фармкорпорации наращивать выпуск лекарств и снижать стоимость фармацевтической продукции. В тоже время избранный президент США пообещал ускорить и упростить процедуру вывода на рынок новых медикаментов. Он также рассказал о планах по модернизации Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

После общения с президентом США Celgene, Lilly, MSD и Amgen рассказали, что они воодушевлены желанием Трампа сфокусироваться на инновациях и провести налоговые реформы.