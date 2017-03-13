На пост главы FDA предложена кандидатура Готтлиба

Готтлиб имеет тесные связи с фармацевтической промышленностью, он входит в советы директоров или является советником нескольких биотехнологических и фармацевтических компаний, среди которых - GlaxoSmithKline, пишет Reuters.

Если кандидатура Готтлиба будет одобрена Сенатом, то он поможет реализовать планы Трампа по значительному сокращению роли регуляторного органа на рынке продуктов питания, косметологических средств, пищевых продуктов и табака.

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В настоящее время Готтлиб является постоянным членом консервативного аналитического центра American Enterprise Institute и партнером крупного венчурного фонда. Ранее он уже работал в FDA, занимая позицию по смягчению требований к регистрационным заявкам новых лекарственных препаратов.

Критики отмечают, что финансовые сферы деятельности Готтлиба могут стать стать причиной конфликта между личными и профессиональными интересами.