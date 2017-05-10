В сомалийской общине Миннесоты, члены которой отказываются прививать детей, началась эпидемия кори

В сомалийской общине американского штата Миннесота, члены которой отказываются прививать детей из опасения, что вакцинация вызывает аутизм, началась эпидемия кори, сообщает The Washington Post.

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Вера в неоднократно опровергнутую теорию о том, что вакцинация приводит к аутизму, поддерживалась в сомалийской общине активистами движения против прививок, которые неоднократно приглашали в Миннесоту Эндрю Уэйкфилда – автора той самой научной публикации, которая положила начало этому мифу, однако впоследствии была отозвана из журнала, поскольку автор был уличен в подтасовке данных.

После известия о вспышке кори в общине Уэйкфилд и другие активисты заявили, что всего лишь предоставляли родителям информацию.

Однако под влиянием агитации число привитых детей в общине начало постепенно снижаться. В 2004 году в сомалийской общине Миннесоты были привиты 92% детей, а в 2014 – всего 42%.

По последним данным, корь поразила в общине 44 человека, из них 43 – дети десяти лет и младше. Более десяти детей были госпитализированы.