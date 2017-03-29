Европе угрожает распространение вируса кори - ВОЗ

Из Всемирной организации здравоохранения сообщают о вспышке кори в Европе. В январе 2017 года в Европейском регионе ВОЗ зарегистрировали более 550 случаев заболевания. Причем 474 случая приходится на страны с эндемией кори – Германию, Италию, Польшу, Румынию, Украину, Францию и Швейцарию.

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Корь продолжает распространяться в Европе, и, как говорят специалисты, под угрозой в первую очередь находятся районы с низким уровнем вакцинации. В ВОЗ подчеркивают, что, пока в каждой стране Европы прививку от кори не будут делать 95 процентам населения, в регионе не удастся остановить распространение кори.

«В свете уверенного продвижения к полной победе на корью, наблюдавшегося последние два года, рост числа случаев заболевания в Европе вызывает у нас особые опасения, – заявила региональный директор ВОЗ Жужанна Джакаб. – Учитывая сегодняшние маршруты перемещений, ни одна страна и ни один человек не защищен от вируса кори. В Европе будут новые вспышки кори, пока в каждой стране иммунизаций не достигнет уровня иммунизации, необходимого для защиты всего населения».

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Хуже всего ситуация обстоит в Италии и Румынии. В Румынии в период с января 2016 года по 10 марта 2017 зарегистрировали 3400 случаев заболевания, 17 из них привели к летальному исходу.

В Италии в январе текущего года зарегистрировали 238 новых случаев, и, по предварительным оценкам, в феврале заболевших было не меньше.

Две трети из 53 стран Европейского региона ВОЗ на сегодняшний день сумели остановить передачу вируса кори, однако в 14 стран болезнь по-прежнему остается эндемичной.