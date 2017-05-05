Ученые изобрели пластырь, который может предупредить смерть вследствие инсульта

Ученые из Великобритании разработали пластырь, который значительно увеличивает шансы на выживание в случае инсульта, пишет The Guardian.

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Пластырь содержит тринитрат глицерина (ГТН), который снижает артериальное давление и расширяет кровеносные сосуды.

Исследование, в котором взяло участие около 40 пациентов доказало, что накладывание пластыря на плечо или спину пациента во время поездки в больницу вдвое уменьшило смертность от инсультов с 38% до 16%. Изобретение ученых должно пройти еще несколько исследований.

В случае успеха это может революционизировать лечение пациентов с инсультом в Великобритании в глобальном масштабе и может стать огромным шагом вперед в улучшении лечения инсульта, которое в настоящее время отстает от лечения сердечных приступов.