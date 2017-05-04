В Китае упростят систему вывода на фармрынок новых лекарственных средств

Китайские регуляторные органы разработали проект системы, позволяющей держателям регистрационных удостоверений реализовывать на территории страны лекарственные препараты, выпущенные контрактными предприятиями, а не производить их в Китае собственными силами, пишет The Pharma Letter.

Читайте такжеТрамп обещает упростить процедуру вывода на рынок США новых лекарствОбсуждение системы для держателей регистрационных удостоверений на медикаменты состоится в июне. Система упростит выход на фармрынок Китая новых лекарств. Компаниям не надо будет инвестировать в собственные производственные мощности, также иностранные держатели регистрационных удостоверений смогут пользоваться услугами местных фармацевтических производств и не импортировать свои лекарства.

На сегодня в Китае зарегистрировано около 6,5 тыс. производственных фармацевтических предприятий, выпускающих 1,5 тыс. активных фармацевтических субстанций, и еще примерно 16 тыс. компаний, занимающихся производством 3 тыс. типов медицинских изделий и медицинского оборудования.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 3-5 лет темпы роста китайского рынка лекарств и медизделий составят 10% в год.