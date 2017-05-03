Группа крови влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний - исследование

Ученые установили, что люди со второй, третьей и четвертой группами крови больше подвержены риску сердечно-сосудистых патологий, по сравнению с обладателями первой группы крови. Команда исследователей из Университетского медицинского центра Гронингена, Нидерланды, считает, что врачи при оценке рисков для здоровья больного должны учитывать его группу крови. Исследование было представлено в Париже на ежегодной встрече членов Европейского кардиологического общества, пишет Medical News Today.

Читайте такжеДепрессия является основной причиной плохого состояния здоровья - ВОЗУченые провели мета-анализ исследований относительно сердечно-сосудистых заболеваниях и группах крови. Данные включали в себя информацию по более чем 1,3 миллиона взрослых людей.

Группа выделила 771 113 человек со 2, 3 и 4-й группами крови и 519 743 человека с первой группой крови. Среди людей с не-первой группой крови 1,5% (11 437) имели коронарный приступ или синдром — в сравнении с 1,4% (7 220) людей с первой группой крови. В анализе общих сердечно-сосудистых осложнений ученые выделили 708 276 человек с не-первой группой крови и 476 868 человек с первой группой крови. Среди людей с не-первой группой крови 2,5% (17 449) имели сердечно-сосудистые осложнения — в сравнении с 2,3% (10 916) с первой группой крови.

Исследования показали, что люди с 2, 3 и 4-й группами крови более подвержены риску коронарного синдрома и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности инфаркта миокарда.

Целью исследования не было объяснить механизмы связи между группой крови и риском сердечно-сосудистых заболеваний, но ученые предлагают ряд объяснений. К примеру, они отмечают, что у людей с не-первой группой крови выше концентрация отвечающего за свертывание крови протеина под названием фактор фон Виллебранда — предыдущие работы демонстрировали его связь с образованием тромбов. Кроме того, у людей со второй группой, обычно выше уровень холестерина, а это фактор риска.