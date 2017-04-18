Ожирение и недостаточный вес могут вызывать развитие мигреней - медики

Анализ показал, что ожирение (Индекс массы тела больше 30) и недостаточный вес (Индекс массы тела меньше 18,5) увеличивают вероятность развития мигрени.

Читайте такжеМигрень может развиться в тревожное расстройство - исследованиеИсследователи установили, что тучные добровольцы страдали от мигрени на 27% чаще, чем участники с нормальным весом. А у людей с недостаточным весом риск мигрени оказался повышен на 13% по сравнению с участниками, чей вес был нормальным, пишет Zee News.

Специалисты пока не знают истинную причину обнаруженной связи. Возможно, определенную роль в развитии мигрени играют молекулы, которые вырабатываются в жировой ткани. Также дело может быть в других факторах, таких как уровень физической активности, лекарства и депрессия.