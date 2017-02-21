ЮНИСЕФ: в Южном Судане от острого истощения страдает более миллиона детей

Такая ситуация стала следствием затяжного вооруженного конфликта, падения сельскохозяйственного производства, а также высоких цен на продукты питания, пишет Центр новостей ООН. 100 тысяч человек уже голодают, еще почти миллион - на грани истощения.

Читайте такжеВ Азиатско-Тихоокеанском регионе голодают более полмиллиарда людей - ООНГуманитарные учреждения системы ООН, в том числе ФАО, ВПП и ЮНИСЕФ сообщают, что голод в настоящее время свирепствует в штате Юнити в северной и центральной части страны. Формальное признание происходящего голодом означает, что люди уже начали умирать от недоедания.

«Голод – трагическая реальность в некоторых районах Южного Судана. Сбылись наши самые худшие опасения. Многие семьи уже исчерпали все средства выживания», - сказал представитель ФАО в Южном Судане Серж Тиссо.

От острого истощения страдает более миллиона детей в Южном Судане. Более четверти миллиона детей - на грани голода.

«Если мы не окажем экстренную помощь этим детям, то многие из них просто не выживут», - предупредил представитель ЮНИСЕФ в Южном Судане Джереми Хопкин.

Он призвал все стороны предоставить гуманитарным организациям беспрепятственный доступ к пострадавшему населению с тем, чтобы предотвратить новую гуманитарную катастрофу.

Вооруженный конфликт в Южном Судане серьезно подорвал сельскохозяйственное производство и уровень жизни сельского населения. Всплеск насилия в июле 2016 года усугубил развал системы производства, в том числе в ранее стабильных областях. Резкий рост инфляции - до 800% в год - также нанес удар по пострадавшим провинциям, которые традиционно полагаются на местные рынки.

ФАО, ЮНИСЕФ и ВПП совместно с другими партнерами проводят масштабные гуманитарные операции в Южном Судане. ФАО поставила комплекты со средствами производства для более 2,3 млн фермеров с тем, чтобы дать им возможность ловить рыбу и выращивать овощи. ФАО провела вакцинацию шести миллионов домашних животных, в том числе коз и овец, чтобы предотвратить дальнейший падеж скота.

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ВПП также наращивает поддержку жителям Южном Судане. В этом году планируется обеспечить продовольствием более четырех миллионов человек.

ЮНИСЕФ проведет операции по оказанию медицинской помощи 207 тысячам детей, страдающих от острого недоедания.