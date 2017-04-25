Всемирный день борьбы против малярии: 70 % жертв в странах Африки - дети

Как пишет Центр новостей ООН, каждые две минуты от малярии умирает один ребенок.

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На протяжении последних лет человечество добилось больших успехов в борьбе с малярией. Однако это заболевание все еще продолжает угрожать здоровью населения во многих странах мира и ежегодно уносит миллион жизней.

По данным ВОЗ, каждый год сотни миллионов семей в Африке в рамках проектов ООН получают обработанные инсектицидами противомоскитные прикроватные сетки. Именно благодаря использованию таких сеток с 2001 года в странах Африки к югу от Сахары удалось предотвратить 663 миллиона случаев заболеваний малярией.

Однако, как отмечают в ВОЗ, 43 процента людей, подверженных риску заболеть малярией в этом регионе, не имеют ни таких сеток, ни противомоскитных распылителей. У 69 процентов беременных женщин в 20 странах Африки нет доступа ни к одному из трех рекомендованных лекарств от малярии.

На страны Африки к югу от Сахары приходится 90 процентов всех случаев заболевания малярией во всем мире и более 90 процентов всех случаев смерти от нее. 70 процентов жертв малярии в странах Африки к югу от Сахары - дети.

«ВОЗ рекомендовала эффективные средства, благодаря которым удалось добиться значительных успехов в борьбе с малярией, но сегодня нужен новый рывок в сфере профилактики, особенно в Африке», - заявила Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чань .

Согласно последним данным ВОЗ, в 2015 году было зарегистрировано 212 миллионов новых случаев малярии и 429 тысяч случаев смерти от нее.

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В мае 2015 года Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Глобальную техническую стратегию ВОЗ по малярии — новую «дорожную карту», рассчитанную на 15 лет. Эта стратегия предусматривает достижение к 2030 году 90-процентного сокращения заболеваемости малярией и смертности от нее.

Всемирный день борьбы против малярии отмечается 25 апреля. Он был учрежден государствами-членами ВОЗ на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2007 году.