В Африке более 20 миллионов людей находятся на грани голода - ООН

Сегодня более 20 миллионов человек в Южном Судане, Сомали, Йемене и на северо-востоке Нигерии находятся на грани голода, а некоторые жители этих стран уже голодают. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции, посвященной гуманитарной ситуации в странах Африки, сообщает Центр Новостей ООН.

«Голод – уже реальность в некоторых частях Южного Судана. Если сейчас мы не примем необходимых мер, то вскоре голод охватит и другие районы и страны. Мы столкнулись с трагедией. Мы не должны допустить, чтобы она стала катастрофой», - сказал Антониу Гутерриш на пресс-конференции для журналистов.

В пресс-конференции приняли участие также заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен, Администратор Программы развития ООН (ПРООН) Хелен Кларк, Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Эртарин Казин, а также представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ФАО.

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Глава ООН призвал международное сообщество без промедления принять решительные меры с тем, чтобы предотвратить гибель людей от голода. Он отметил, что миллионы людей находятся на грани истощения, они страдают от нищеты, голода и болезней. Для того, чтобы выжить, многие семьи вынуждены забивать скот. Другие используют для пропитания зерно, предназначенное для посевов. А это значит, что люди могут лишиться нового урожая.

Антониу Гутерриш отметил, что в Южном Судане в срочной продовольственной помощи нуждаются почти пять миллионов людей. Ситуация в двух регионах Южного Судана официально признана голодом.

С серьезным дефицитом продуктов питания столкнулись более пяти миллионов жителей юго-восточной Нигерии.

В Сомали, по словам Генерального секретаря ООН, стремительно растут цены на продовольствие, домашние животные гибнут также из-за вызванного засухой отсутствия кормов. Медики сообщают об угрозе истощения более миллиона сомалийских детей в возрасте до пяти лет.

Тяжелая ситуация сложилась также в Йемене, где в продовольственной помощи нуждаются примерно 7, 3 миллиона человек.

Генеральный секретарь ООН сообщил, что во всех четырех странах ООН осуществляет планы чрезвычайных мер. Однако для активизации этой работы уманитарным организациям катастрофически не хватает финансовых средств.

«Самое большое препятствие, с которым мы сейчас сталкиваемся, - это финансирование. На гуманитарные операции в этих четырех странах необходимо до конца года собрать 5, 6 миллиарда долларов США. С тем, чтобы предотвратить катастрофу, нам необходимо уже до конца марта иметь, по меньшей мере, 4,4 миллиарда долларов США», - сказал Антониу Гутерриш. Однако, по его словам, на сегодняшний день из этой суммы собрано всего 90 миллионов долларов США – по два цента на каждый требуемый доллар.

Глава ООН призвал доноров проявить солидарность с жителями Йемена, Нигерии, Сомали и Южного Судана и выделить необходимые средства.

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«Жизнь двух миллионов человек зависит от нашей коллективной возможности действовать. В мире изобилия нет никаких оправданий такому бездействию», - заявил Генеральный секретарь.