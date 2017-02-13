Украина получит от Красного Креста препарат для лечения тяжёлых форм малярии

Об этом написала на своей страницы в Фейсбуке главный инфекционист Украины Ольга Голубовская.

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"Спешу сообщить всем инфекционистам страны и им сочувствующим о том, что, после многолетних усилий, писем, визитов, встреч, просьб и мольб Французский Красный Крест предоставляет Украине 50% раствор хинина дигидрохлорида для лечения тяжёлых форм малярии, который скоро получат все регионы", сообщила Голубовская.