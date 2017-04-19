В Малайзии - вспышка птичьего гриппа: украинцам советуют воздержаться от поездок

Министерство иностранных дел Украины предупреждает о вспышке вируса птичьего гриппа в Малайзии.

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«В связи со вспышкой заболевания в результате заражения вирусом птичьего гриппа типа H5N1 в нескольких регионах восточного побережья Малайзии МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют совершить поездки в Малайзию или уже находятся на ее территории, воздержаться от поездок в штат Келантан», - говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы министерства.

С подробной информацией относительно аспектов безопасности пребывания в этой стране можно ознакомиться на сайте посольства Украины в Малайзии.

В случаях попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на «горячую линию» Посольства Украины в Малайзии: +60162614707, адрес электронной почты: emb_my@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.