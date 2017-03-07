В мире каждый четвертый ребенок младше 5 лет погибает из-за загрязнения воздуха и воды - ВОЗ

Каждый четвертый ребенок младше пяти лет погибает в результате загрязнения воздуха и воды, пассивного курения, отсутствия санитарно-гигиенических условий.

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Об этом предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным исследований, загрязнение окружающей среды особенно опасно для детей из-за таких факторов, как небольшая масса тела и неразвитые дыхательные пути. У них также еще не сформировались внутренние органы и иммунная система. Причем неблагополучная окружающая среда влияет на здоровье ребенка, даже когда он еще находится в утробе матери. Наиболее распространенные последствия для детей младшего возраста – диарея, малярия и пневмония. Пневмония может вызвать хронические респираторные заболевания, а пассивное курение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и рака.

В ВОЗ подчеркивают, что все эти заболевания можно предотвратить, если принять срочные меры.

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«Мы обращаемся с призывом ко всем людям: «Не загрязняйте наше будущее». Ведь сегодня, согласно нашему докладу, в результате загрязнения воздуха ежегодно гибнет 1,7 млн. детей в возрасте до пяти лет», - заявила представитель ВОЗ Мария Нейра.

В первую очередь, эксперты ВОЗ рекомендуют обеспечить все семьи источниками чистой энергии и предоставить им возможность пользоваться чистой водой.