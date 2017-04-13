Отказ от молочных продуктов опасен для здоровья - медики

Исследователи из Национального общества остеопороза в Великобритании заметили тревожную тенденцию, сообщает United Press International. Специалисты обнаружили, что 70% людей в возрасте от 18 до 35 лет соблюдали диеты, а 20% вообще не употребляли молочные продукты или ограничили их потребление.

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Исследователи подчеркивают, что молочные продукты богаты кальцием, необходимым для роста костей и их прочности. Ограничение потребления молочных продуктов в молодом возрасте увеличивает риск развития остеопороза в дальнейшей жизни.

Самой распространенной диетой среди участников исследования в возрасте 25 лет и младше оказалось так называемое "чистое питание", подразумевающее исключение из рациона целых групп продуктов питания. Кроме того, исследование показало, что люди младше 25 лет подписывались в соцсетях на блогеров, рассказывающих о здоровье, диетах и питании, чаще, чем представители других возрастных групп.

Остеопороз поражает половину всех женщин и одного из пяти мужчин в возрасте старше 50 лет, в результате чего кости становятся хрупкими и легко ломаются.