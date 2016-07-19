Просмотр телевизора способствует истончению костей человека - открытие

Дети, которые много смотрят телевизор, имеют проблемы с костями и больше подвержены развитию остеопороза в перспективе. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на Reuters, ученые проследили за группой детей вплоть до наступления 20 лет. На этот возраст приходится пик костной массы. Оказалось, чем больше человек сидел перед телевизором в детстве, тем меньше у него была масса костей в 20 лет.

Ученые считали, что ребенок проводил мало времени перед телевизором, если он смотрел его менее 14 часов в неделю. Много - если 14 часов в неделю и больше. Итак, продолжительное пребывание перед телевизором снижает общий уровень физической активности. А физические нагрузки полезны для костей. К тому же, сидячий образ жизни запускает опасные химические процессы в теле, истончающие кости.

Читайте такжеЧем опасен длительный просмотр телевизора Эксперты советуют: для костей полезны активные виды спорта, но не контактные. Очень хорошо работает паркур или просто пробежки. Эти занятия укрепляют мышцы, способствуют развитию равновесия и координации. Также стоит периодически вставать с дивана во время просмотра телевизора. Перерывы могут приходиться на рекламу. Этот совет относится и к работе за компьютером.