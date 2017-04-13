Самым распространенным видом рака среди детей до 15 лет является лейкемия - ВОЗ

В последние годы значительно участились случаи рака среди детей. Каждый год опасные онкологические заболевания выявляют у 140 из миллиона детей в возрасте до 14 лет. Эти данные приводятся в международном исследовании, сообщает Центр новостей ООН.

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Авторы исследования, проведенного при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщают, что в период с 2001 по 2010 гг. случаи раковых заболеваний среди детей увеличилась на 13 процентов по сравнению с 1980-ми годами.

«Рак является серьезной причиной смертности среди детей и подростков, несмотря на то, что это заболевание является относительно редким среди лиц в возрасте до 20 лет», - сказал директор Международного агентства по изучению рака Кристофер Уайлд. Эксперты полагают, что детский рак, скорее всего, связан с генетической предрасположенностью.

Самым распространенным видом рака среди детей до 15 лет является лейкемия. На ее долю приходится почти треть всех случаев детской онкологии. На втором месте - опухоли центральной нервной системы, а на третьем – лимфомы. У детей до пяти лет треть всех случаев рака составляли эмбриональные опухоли.

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Новое исследование было подготовлено на основе данных, поступивших из 153 онкологических центров из 62 стран мира.

Эксперты ООН полагают, что содержащиеся в исследовании выводы крайне важны для укрепления механизмов раннего выявления заболеваний, лечения и ухода за детьми с онкологией.

Рак является серьезной причиной смертности среди детей и подростков