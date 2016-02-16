Почти 90% больных лейкемией выздоравливают при терапии генномодифицированными клетками - ученые

10:42, 16 февраля 2016
Зарубежные новости
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Ученые из США заявили о выздоровлении почти 90% больных лейкемией при использовании генетически модифицированных иммунных клеток.

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Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, результаты исследования были представлены на саммите Американской ассоциации содействия развитию науки в Вашингтоне.

Согласно данным исследования, лечение с применением генетически модифицированных иммунных клеток (так называемых Т-лимфоцитов) почти в 90% случаев способствовало полному восстановлению пациентов, у которых был диагностирован рак крови на последней стадии.

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Как заявил один из руководителей исследования, профессор Стэнли Ридделл, новая терапия спасла тех пациентов, которым ранее не помогали никакие традиционные методы лечения.

"Мы не выявили у них никаких признаков лейкемии, используя очень точные технологии", - сказал Ридделл.

При этом ученые отмечают, что некоторые больные раком пациенты скончались после применения терапии, поэтому она нуждается в дополнительных тестах.

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