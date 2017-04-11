В Йемене 5 миллионов детей вакцинировали от полиомиелита

Прививки против этого опасного вируса получили почти пять миллионов малышей в возрасте до пяти лет, сообщает Центр новостей ООН.

Читайте такжеВ Африке за неделю 116 миллионов детей будут вакцинированы против полиомиелитаОбщенациональная кампания по вакцинации против полиомиелита стартовала в феврале при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирного банка. Для участия в ней привлекли тысячи медиков и добровольцев из числа местных общин. Иммунизация была проведена даже в отдаленных и труднодоступных районах, где нашли убежище многие внутренне перемещенные лица.

«С каждой минутой положение детей в Йемене ухудшается. Недопустимо, чтобы дети в этой стране умирали от болезней, которые можно предотвратить. Именно поэтому вместе с партнерами мы не жалеем сил для спасения жизней маленьких йеменцев», - сказал представитель ЮНИСЕФ в Йемене Меритксель Релано.

В ходе этой общенациональной кампании в провинции Саад примерно 369 тысяч детей в возрасте от шести месяцев до 15 лет получили прививки от кори.

Читайте такжеБольше всех от конфликта в Йемене страдают дети - ЮНИСЕФ

Двухлетний конфликт в Йемене практически полностью разрушил систему здравоохранения страны, включая программы иммунизации детей от болезней, которые можно предотвратить.

«ВОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирный банк тесно сотрудничают с национальными органами здравоохранения с тем, чтобы не допустить вспышки полиомиелита в Йемене и удержать стремительное распространение кори в стране», - отметил представитель ВОЗ в Йемене ВОЗ в Йемене Невио Загария.