Зимние пейзажи активизируют мозговую деятельность - исследование

Ученые из университета имени Бен-Гуриона (Израиль) пришли к выводу, что улучшить когнитивный контроль (способность тормозить реакции или принимать решения, выгодные в долгосрочной перспективе) можно представляя себе зимний пейзаж или посмотреть на фотографию заснеженной местности, пишет Zee News.

Психологи отмечают, если человек видит сандвич, но не ест его, это проявление тормозящего когнитивного контроля. На самом деле, выражение "принимать решение с холодной головой" имеет основания. Температура действительно влияет на когнитивный контроль. И здесь дело в субъективно воспринимаемой температуре.

Ученые проверили это, проведя два эксперимента. В первом участвовали 87 студентов. От них требовалось смотреть в противоположную сторону от движущегося предмета, который все время привлекал их внимание. Это позволяло измерить степень когнитивного контроля. Второй (участвовали 28 человек) включал показ фотографий зимнего пейзажа, улицы нейтральной температуры и залитого солнцем пейзажа. Участников попросили представить себя в этой обстановке.

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Оказалось, если человек смотрел на пейзаж с низкой температурой, он лучше справлялся с задачей на когнитивный контроль. Специалисты считают, что сигналы, связанные с теплом, расслабляют, а "прохладные сигналы" повышают бдительность и необходимость проявлять больше когнитивного контроля.