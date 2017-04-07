Малоподвижный образ жизни - одна из причин преждевременной смерти

Спорт лежит в основе физического здоровья и благополучия человека и общества в целом. Нет более мощного, чем спорт, инструмента для продвижения общечеловеческих ценностей, отмечают в ЮНЕСКО.

Читайте такжеУчёные доказали, что нормы физических нагрузок ВОЗ занижены в 5-7 разВ организации отметили, что нет более мощного инструмента, чем спорт, для продвижения общих ценностей – солидарности, ответственности, уважения, честности, командного духа и равенства. Спорт является движущей силой обеспечения равенства, а также социальной интеграции самых обездоленных групп населения.

ЮНЕСКО объединила усилия со Всемирной организацией здравоохранения для борьбы с малоподвижным образом жизни, начав с организации инклюзивного качественного физического воспитания в школе. Эксперты ЮНЕСКО акцентируют, что государства должны выделять больше средств на развитие спорта, на развитие соответствующей городской инфраструктуры и транспорта.