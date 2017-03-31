Лекарства от изжоги могут вызвать колит - медики



Ученые проанализировали данные 16 исследований с участием более 7703 человек, зараженных бактерией Clostridium difficile. Это основной возбудитель псевдомембранозного колита - заболевания, симптомами которого являются диарея, лихорадка, потеря аппетита, тошнота и боли в животе. Чуть больше 50% добровольцев принимали препараты от изжоги, сообщает Zee News.

Почти у каждого двадцатого участника случился рецидив инфекции, вызванной Clostridium difficile, через 20 дней после предыдущего эпизода. Частота рецидивов заболевания, связанного с Clostridium difficile, составляла 22,1% среди добровольцев, принимавших лекарства от изжоги, и 17,3% среди тех, кто такие препараты не принимал.

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Исследователи говорят, что нейтрализация кислоты с помощью лекарств от изжоги влияет на бактерии, живущие в кишечнике. Вследствие этого увеличивается риск инфекции, вызванной Clostridium difficile. Данная проблема является серьезной, так как вероятность последующих заражений после трех и более случаев заболевания существенно повышается.