Препараты от изжоги увеличивают риск развития заболеваний почек

К таким выводами пришли исследователи из Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University) во главе с Адамом Шонфелдом (Adam Schoenfeld), пишет Медпортал.

Ингибиторы протонной помпы,снижающие уровень секреции соляной кислоты в желудке, предназначены для борьбы с кислотозависимыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Эти препараты начали широко использоваться в 1980х годах. В последние годы было показано, что регулярный прием ингибиторов протонной помпы сопровождается рядом побочных эффектов и негативно влияет на здоровье пациентов. Так, например, эти препараты увеличивали вероятность развития сердечного приступа.

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Авторы проанализировали данные почти о 260 тысячах пациентах и выяснили, что у тех, кто принимал ингибиторы протонной помпы, риск развития заболеваний почек был увеличен. Исследователи подчеркивают, что полученные ими результаты не свидетельствуют о том, что именно прием этих лекарств провоцирует развитие заболеваний почек. Однако они считают, что и врачи, и пациенты должны знать о возможных рисках.