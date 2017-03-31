Медикаментозные ошибки ежегодно наносят ущерб мировой экономике в размере $ 42 млрд

Ежегодно подобные погрешности наносят вред здоровью 1,3 млн. человек только в одной этой стране. Такие данные приводят во Всемирной организации здравоохранения. В среду - 29 марта - специалисты ВОЗ запустили масштабную кампанию – они хотят в ближайшие пять лет вдвое сократить число медикаментозных ошибок.

Читайте такжеКомпании США и Великобритании объединились в борьбе с опасными бактериямиКак подчеркивают в ВОЗ, в системах здравоохранения стран должны существовать и реализовываться хорошо отлаженные механизмы и четкие правила, касающиеся выдачи рецептов, дозировки лекарств и продажи медикаментов в аптеках. Необходимо также, говорят специалисты, чтобы пациенты получали четкие инструкции по применению лекарственных средств. Особое внимание в ВОЗ советуют уделить тем людям, которые принимают сразу несколько лекарств или препараты, вызывающие серьезные побочные эффекты.

Медикаментозные ошибки ежегодно наносят ущерб мировой экономике в размере 42 миллиардов долларов. Это около 1 процента всех глобальных расходов на здравоохранение.