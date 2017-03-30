В США зарегистрировали новое средство для лечения рассеянного склероза

Компания Roche добилась регистрации на территории США своего лекарственного препарата против рассеянного склероза. Одобрение окрелизумаба (ocrelizumab) было задержано на три месяца из-за сомнений регуляторов в соответствии производственного процесса стандартам качества, пишет Reuters. Ожидается, что в продаже окрелизумаб будет доступен в течение двух недель.

Читайте такжеПересадка костного мозга помогла пациентам с рассеянным склерозом вернуться к нормальной жизниВ 2016 году окрелизумабу Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) был присвоен статус принципиально нового лекарственного средства. Согласно данным клинических исследований, новый препарат превосходит по эффективности интерферон бета-1a, применяющегося в настоящее время в терапии релапсирующего-ремиттирующего рассеянного склероза.

Собранные данные свидетельствуют, что среди пациентов с релапсирующим-ремиттирующим РС, принимавших окрелизумаб, частота достижения состояния «без признаков заболевания» была на 75% выше, чем в группе пациентов, принимавших интерферон бета-1a. В группе пациентов с первичным прогрессирующим РС, в окрелизумаб-группе показатель прекращения развития заболевания был на 47% выше, чем в группе сравнения.

Окрелизумаб является моноклональным антителом, специфичным к CD20 позитивным В-клеткам иммунной системы. По прогнозам аналитиков, ежегодные продажи препарата к 2021 году превысят 3 млрд долларов.