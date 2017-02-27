Sanofi и Lonza инвестируют в совместное предприятие по выпуску моноклональных антител

Запуск производства запланирован на 2020 год, сообщает Reuters.

Совместное предприятие с равными долями будет размещено в Виспе (Швейцария). Lonza, недавно организовавшая похожие предприятия в США и Сингапуре, будет ответственна за подготовку и управление инфраструктурой нового производства.

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«Около 60% нашего продуктового портфеля состоит из биологических лекарственных препаратов, включая моноклональные тела для лечения сердечно-сосудистых, иммунологических и инфекционных, неврологических и онкологических заболеваний», - рассказал исполнительный вице-президент Sanofi Филипп Люскан (Philippe Luscan).