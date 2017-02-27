Sanofi и Lonza инвестируют в совместное предприятие по выпуску моноклональных антител
11:52, 27 февраля 2017Зарубежные новости
125
Французская фармкомпания Sanofi и швейцарский производитель лекарственных средств Lonza вложат 270 млн евро в организацию совместного предприятия по выпуску моноклональных антител.
Совместное предприятиебудет размещено в Виспе (Швейцария) / REUTERS
Запуск производства запланирован на 2020 год, сообщает Reuters.
Совместное предприятие с равными долями будет размещено в Виспе (Швейцария). Lonza, недавно организовавшая похожие предприятия в США и Сингапуре, будет ответственна за подготовку и управление инфраструктурой нового производства.
Читайте такжеЗа акции Stada предложили 3,6 млрд евро
«Около 60% нашего продуктового портфеля состоит из биологических лекарственных препаратов, включая моноклональные тела для лечения сердечно-сосудистых, иммунологических и инфекционных, неврологических и онкологических заболеваний», - рассказал исполнительный вице-президент Sanofi Филипп Люскан (Philippe Luscan).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter