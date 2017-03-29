Ученые предупреждают, что недостаток витамина В12 в организме ребенка тормозит умственное развитие

Исследователи выяснили, что испытывающие нехватку витамина В12 дети рискуют столкнуться с отставанием в интеллектуальном развитии. Это касается прежде всего подрастающего поколения из слаборазвитых стран мира и детей, живущих в веганских семьях.

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Выводы норвежских исследователей, посвященные влиянию витамина В12 на умственное развитие детей, опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition. Результаты получены на основе анализа образцов крови, взятых у 500 непальских младенцев. Исследователи выявили уровень содержания в крови витамина В12, а через пять лет дети приняли участие в тестах на интеллектуальное развитие.

Оказалось, что дефицит витамина В12 в период внутриутробного развития, а также в первые годы жизни, ведет к существенному ухудшению умственных способностей ребенка. Такие дети хуже своих сверстников распознавали буквы и фигуры, им труднее давалось определение эмоций других людей. Помимо этого ученые наблюдали сложности с решением головоломок.

Витамин В12, наряду с витамином D, железом, цинком и кальцием, входит в число ключевых питательных веществ для младенцев. Ранее ученые выяснили, что нехватка В12 может быть причиной многих проблем. Дефицит этого витамина может привести, в частности, к анемии.

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Витамин В12 содержится в основном в мясе, молочной продукции и яйцах. Так что в группу риска попадают жители бедных регионов, имеющие проблемы с продовольствием. Но это еще не все: интеллектом своих детей рискуют и жители развитых стран. Речь идет о веганах – сторонниках наиболее строгой формы вегетарианства, которая полностью исключает потребление продуктов животного происхождения, включая яйца и молоко. Эксперты отмечают, что в веганских семьях дети иногда поневоле становятся заложниками убеждений своих родителей. Между тем их организм особо нуждается в правильном питании.