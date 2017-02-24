В Украине депрессией страдают более 6% населения - ВОЗ

Более 300 миллионов жителей планеты страдают от депрессии. Это психическое нарушение лишает человека возможности нормально функционировать и может даже привести к самоубийству.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), привлекая внимание к стремительному распространению этого заболевания: с 2005 по 2015 год число случаев депресии во всем мире выросло на 18 процентов. Депрессия распространена во всех регионах мира, в частности в Украине депрессией страдает 6,3 % населения.

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Однако это только официальные данные. Из-за стигматизации, все еще нередко сопутствующей депрессии, многие не признают того, что больны и не обращаются за лечением. Депрессия отличается от обычных колебаний настроения. Она провоцирует устойчивое чувство печали, длящееся две недели или дольше, и влияет на способность успешно функционировать на работе, в учебном заведении или дома.

Эффективные формы лечения включают психосоциальную помощь и медикаментозное лечение. Первый шаг к такому лечению - признать наличие депрессии и обратиться за помощью.

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Медики отмечают, что депрессия является результатом сложного взаимодействия социальных, психологических и биологических факторов. До 20 процентов рожениц испытывают послеродовую депрессии. Кроме того, риск возникновения этого нарушения может возрастать из-за таких факторов, как экономические неурядицы, безработица, стихийные бедствия и конфликты.