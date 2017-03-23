Авокадо очень полезно для здоровья женщин - диетологи

Не секрет, что обилие овощей и фруктов помогает поддержать здоровье. Некоторые продукты особо полезны, причем, в зависимости от пола человека. Например, специалисты, настоятельно советуют женщинам обратить внимание на авокадо, пишут Новости Израиля.

Читайте такжеКанадские ученые обнаружили в авокадо противоопухолевые свойства

Авокадо, как показали исследования, помогает нормализовать кровообращение и менструальный цикл за счет комплексного сочетания в этом фрукте витамина B2, железа и меди. Также в авокадо высокий уровень витамина Е, защищающего клетки от вирусов и возрастных изменений в теле.

А большое количество олеиновой кислоты в авокадо препятствует образованию холестериновых бляшек в сосудах. Калий, в свою очередь, нормализует работу сердца и снижает риск появления отеков. По мнению диетологов, авокадо способно заменить мясо, ведь данный продукт помогает мышечной ткани, сокращает жировую прослойку. Плюс, в авокадо есть антиоксиданты, которые спасают от рака шейки матки, и соединения, нормализующие гормональный фон.