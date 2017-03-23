Высокая температура воздуха вызывает диабет и ожирение - эндокринологи



Оксфордский университет в лице эндокринолога Эшли Гроссман сделал неожиданный вывод о том, что проветривание помещений помогает избежать развития ряда заболеваний, включая диабет 2-го типа и ожирение, пишет The Telegraph. Специалистов интересовало влияние температурного режима на состояние здоровья.

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Отталкивалась Гроссман от работы голландских ученых, посвященной глобальному потеплению. Согласно собранным данным, повышение средней температуры на один градус Цельсия может ежегодно вызывать тысячи новых случаев заболевания диабетом. Объяснение таково: в условиях повышенной температуры организм человека перестает тратить калории на поддержание тепла, в результате чего меняется чувствительность к инсулину и увеличивается вес.

По словам Гроссман, это относится и к температуре дома или на работе. Она советует поддерживать в помещении комфортную температуру, иногда открывая на ночь окно. Тогда организм будет эффективно сжигать калории, а уровень сахара в крови не повысится до опасных пределов.