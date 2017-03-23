Устойчивость к инсулину негативно влияет на когнитивные функции - исследование



Сотрудники Тель-Авивского университета установили: устойчивость к инсулину может привести к преждевременному ухудшению когнитивных функций. В частности, страдают исполнительные функции и память, сообщает Medical Xpress. При устойчивости к инсулину клетки не могут нормально реагировать на гормон инсулин. Из-за этого повышается уровень глюкозы в крови, что ведет к преддиабету, диабету и другим серьезным проблемам со здоровьем.

Читайте такжеВ США обновлены рекомендации для лечения пациентов с диабетом

В исследовании приняли участие почти 500 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые следили за добровольцами больше 20 лет. Специалисты оценивали степень устойчивости участников к инсулину и их когнитивные функции (память, внимание, зрительно-пространственные и исполнительные функции). Обследование проводилось в начале исследования, а также 15 и 20 лет спустя.

Исследование показало: добровольцы с самыми высокими уровнями устойчивости к инсулину оказались более склонны к когнитивным нарушениям и преждевременному ухудшению когнитивных функций, чем участники с низкими уровнями устойчивости к инсулину. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты.