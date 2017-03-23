К 2040 году примерно 600 миллионов детей будут жить условиях острого дефицита воды - ЮНИСЕФ

К 2040 году примерно 600 миллионов детей - каждый четвертый ребенок - будут жить в районах с острым дефицитом воды. Об этом предупредили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

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В новом докладе ЮНИСЕФ , говорится, что миллионы детей во всем мире уже лишены доступа к безопасной питьевой воде. На сегодняшний день 36 стран мира испытывают острую нехватку пресной воды.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк подчеркнул, что вода является важнейшим элементом жизни на Земле. «Без воды ничего нельзя вырастить. Без чистой воды не могут выжить дети», - заявил глава ЮНИСЕФ. Он призвал к активизации коллективных усилий по преодолению кризиса в сфере водоснабжения.

«Не имея доступа к чистой воде, дети скорее всего умрут в младенческом возрасте от заболеваний, вызванных водными бактериями…», - сказал Энтони Лейк.

В ЮНИСЕФ отмечают, что потепление мирового океана и повышение его уровня, участившиеся наводнения и засухи, а также таяние ледников оказывают негативное влияние на качество воды и систем водоснабжения.

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Эти явления становятся еще более опасными для человека на фоне стремительного роста населения, а также процессов урбанизации и индустриализации, которые оборачиваются истощением водных ресурсов. Конфликты в разных частях света также усугубляют ситуацию.