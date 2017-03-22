Популярные обезболивающие могут привести к остановке сердца - исследование

Ученые из Копенгагенского университета представили Европейскому кардиологическому обществу данные о связи употребления нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и случаев остановки сердца, пишет European Society of Cardiology.

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В общей сложности были изучены истории болезни у почти 30 тысяч человек, поступивших в больницу с этим диагнозом. Из них около 3,5 тысяч употребляли в течение 30 дней перед происшествием НПВП: в большинстве случаев это был ибупрофен или диклофенак.

Проанализировав анамнез каждого пациента в отдельности, ученые пришли к выводу, что диклофенак и ибупрофен связаны с повышенным риском кардиоареста на 50% и 31% соответственно.

Оба эти препарата являются наиболее часто используемыми в обиходе обезболивающими, поэтому авторы исследования рекомендуют особенно внимательно следить за их дозировкой. Особенно в случае применения НПВП людьми, которые уже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что эти лекарства оказывают значительное влияние на агрегацию тромбоцитов, вызывая образование тромбов, задержку жидкости и повышение артериального давления.