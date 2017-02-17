Негативные эмоции провоцируют критические состояния сердечно-сосудистой системы

К примеру, гнев способен вызвать сердечный приступ. Негативные эмоции вроде гнева и враждебности повышают давление и вероятность образования тромбов, пишет Zee News.

Специалисты советуют научиться контролировать гнев и тренироваться. Тогда удастся снизить давление и уровень холестерина. В свою очередь, депрессия, по мнению экспертов, является весомой причиной для проверки на болезни сердца. Здесь работает и обратная связь: у сердечников часто развивается депрессия, и сама депрессия нередко приводит к проблемам с сердцем.

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Также физическое и психологическое истощение, знакомое трудоголикам и людям с посменной работой, опасно для здоровья. Вообще нарушение цикла день-ночь (характерно для посменной работы) подрывает здоровье сердечно-сосудистой системы.