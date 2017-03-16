Новый тест поможет отличить шизофрению от депрессии



По приблизительным оценкам, от депрессии страдают больше 300 миллионов человек во всем мире, а от шизофрении - около 51 миллиона человек. На ранних стадиях эти заболевания сложно отличить друг от друга. Исследователи из Йельского университета нашли решение данной проблемы, рассказывает Zee News.

В ходе исследования ученые вливали пациентам концентрированный солевой раствор. Это приводило к высвобождению гормона аргинина-вазопрессина. Потом специалисты измеряли уровень гормона в крови участников. Исследование показало: у добровольцев с депрессией уровни аргинина-вазопрессина после вливания были высокими, а у участников с шизофренией - низкими.

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По словам исследователей, новый тест поможет найти людей, у которых шизофрения и депрессия связаны с дисфункцией NMDA-рецепторов. У больных шизофренией активность NMDA-рецепторов снижена, а у людей с депрессией - повышена. Благодаря тесту врачи смогут раньше ставить таким больным точный диагноз.