Люди слишком хорошо думают о себе - психологи

Как отмечает The Daily Mail, 98% себя относят к самым хорошим и милым представителям рода человеческого. Притом, данная вера, даже не подкрепленная реальностью, часто связана с материальным благополучием и высоким уровнем личного счастья.

По словам психологов из Университета Голдсмитс, такие люди больше расслаблены и более успешны, чего нельзя сказать об их сговорчивости.

Эксперты, наблюдая за людьми, выявили удивительную особенности. Например, 50% добровольцев, которые присвоили себе второй самый высокий показатель в рейтинге "приятный человек", по факту, заработали очень мало баллов в тесте на сговорчивость. Причем, "хорошим" человек себя считал, если помогал найти дорогу прохожему, придерживал дверь, уступал место пожилым людям или беременной. Двое из каждых трех учитывали участие в благотворительных акциях. Но 73% человек переставали быть милыми и хорошими, когда сталкивались с грубостью.

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Также проявить свою негативную сторону заставляла пропажа важного документа, кошелька или ключей в 59% случаев. К тому же, менее 1 человека из каждых 3 помогало кому-то донести тяжелые сумки. И всего 28% помогали перейти через дорогу. С точки зрения эмоционального интеллекта, "хороший человек" (у него развит данный показатель) - это индивид, способный распознавать цели и эмоции другого, отдающий отчет в собственных эмоциях и поддерживающий других людей. Кстати, высокий уровень эмоционального интеллекта позволяет лучше справляться со стрессовыми ситуациями.