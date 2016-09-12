Эмоциональная связь с родителями помогает детям добиться успеха - исследование

Забота и внимание родителей положительно влияют на когнитивное развитие детей. Это обнаружили ученые из Университета Ульма. В их исследовании участвовали 27 детей в возрасте от 4 до 6 лет. Исследователи оценивали качество эмоциональной связи между матерями и детьми, или эмоциональную доступность, передает Мeddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Также участники прошли тесты на исполнительные функции. Еще детям сделали ЭЭГ. Исследование показало: участники, чьи родители поощряли самостоятельность, но при этом оставались эмоционально доступными, лучше всего справлялись с заданиями. Так, эмоциональное взаимодействие с родителями развивает у ребенка важные навыки.

Читайте такжеСамооценка ребенка зависит от главы семьиКстати, другое исследование, проведенное в Университете Эрлангена-Нюрнберга, показало, что продуктивность во взрослом возрасте зависит от детских переживаний. И эмоциональный опыт, приобретенный нами в детстве, влияет на то, как мы будем регулировать свои эмоции в зрелом возрасте.