Депрессия в два раза увеличивает риск смерти после сердечного приступа - ученые

Науке уже довольно давно известно, что заболевания сердца и депрессия влияют друг на друга. Недавнее исследование изучило влияние депрессии на сердечные болезни в течение долгого времени и обнаружило, что это расстройство увеличивает риск смертности, пишет Medical News Today.

Читайте такжеВ Украине депрессией страдают более 6% населения - ВОЗ

Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смертности в мире. Депрессия также вызывает серьезное беспокойство. К примеру, в США этим заболеванием страдают более 15 миллионов взрослых.

Исследование было проведено учеными Медицинского центра Интермаунтэйн в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В ходе него были рассмотрены пациенты с диагнозами сердечный приступ, стабильная стенокардия и нестабильная стенокардия. Это формы коронарной недостаточности, самого распространенного сердечно-сосудистого заболевания.

Ученые рассмотрели медицинские карты 25 тысяч пациентов, каждому из которых примерно десять лет назад поставили диагноз коронарная недостаточность. 15% этих людей также поставили диагноз «депрессия» — сравните с 7,5-10% у населения в среднем. Ученые также учитывали такие факторы риска как возраст, пол, лекарства и прочее.

Выяснилось, что депрессия является главным прогностическим фактором смертности в группе. Сердечники с депрессией умирают в два раза чаще, чем те, кто этим заболеванием не страдает.

Читайте такжеЗа стресс и инфаркт отвечает один и тот же участок мозга - исследование

Из 3 646 пациентов с депрессией 50% умерли в ходе исследования — из тех, у кого депрессию не диагностировали, в ходе исследования умерли 38%.

Авторы работы призывают врачей внимательнее диагностировать это психическое заболевание — использовать анкеты или просто бдительнее относиться к симптомам депрессии у пациентов.