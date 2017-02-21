В Украине ежегодно инфаркт миокарда диагностируют у более 40 тысяч человек - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский сегодня во время заседания правительства.

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"На сегодня в Украине мы имеем ежегодно более 40 тыс. пациентов, у которых случается инфаркт миокарда. 16 тысяч из них нуждаются в неотложной ангиографии и стентировании" - сказал он.

По его словам, в 2015 году в Украине выполнено всего лишь 5,3 тыс. неотложных стентирований, в 2016 - более 6 тыс.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров сегодня, 21 февраля, одобрил решение о создании кардио-сосудистых центров по всей стране.