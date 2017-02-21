В Украине ежегодно инфаркт миокарда диагностируют у более 40 тысяч человек - Минздрав
12:51, 21 февраля 2017Страна
287
В Украине ежегодно инфаркт диагностируют у более чем 40 тысяч людей.
16 тысяч больных с сердечно-сосудистыми болезнями нуждаются в неотложной ангиографии и стентирования / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский сегодня во время заседания правительства.
Читайте такжеВ Украине планируют создать сеть кардиоцентров для лечения инфарктов
"На сегодня в Украине мы имеем ежегодно более 40 тыс. пациентов, у которых случается инфаркт миокарда. 16 тысяч из них нуждаются в неотложной ангиографии и стентировании" - сказал он.
По его словам, в 2015 году в Украине выполнено всего лишь 5,3 тыс. неотложных стентирований, в 2016 - более 6 тыс.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров сегодня, 21 февраля, одобрил решение о создании кардио-сосудистых центров по всей стране.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter