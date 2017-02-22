Речь человека может выдать ранние симптомы болезни Альцгеймера- неврологи

Сотрудники Массачусетского центрального госпиталя сделали неожиданное открытие: по тому, как человек говорит, можно рано диагностировать болезнь Альцгеймера, пишет Меддэйли. Они проанализировали поздние работы известных писателей и выступления политиков преклонного возраста.

Читайте такжеНизкое артериальное давление является фактором развития старческого слабоумия - исследованиеОказалось, расшифровки пресс-конференций Рональда Рейгана показывали значительные изменения речи политика в течение его президентства. В частности, количество уникальных слов заметно уменьшалось, повторялись одни и те же утверждения, речь наполнили "слова-паразиты".

Экспертов также заинтересовали работы Агаты Кристи. По словам ученых, ее последняя новелла отличается заметным упрощением языка, использованием повторяющихся и нечетких языковых конструкций по сравнению с работами, написанными двадцатью годами ранее.

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В целом болезнь Альцгеймера и старческое слабоумие можно распознать по следующим признакам: долгий подбор слов для выражения своих мыслей, потеря нити разговора, упрощение и "обеднение" речи, как устной, так и письменной. Правда, эксперты признаются, что нечто подобное происходит и на фоне обычной усталости.