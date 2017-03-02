ВОЗ призывает фармацевтов работать над новыми антибиотиками для борьбы с туберкулезом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о необходимости активизации научных исследований, направленных на разработку антибиотиков для борьбы с туберкулезом, который приобрел лекарственную устойчивость. Предстоит также обеспечить достаточные объемы производства таких антибиотиков.

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По данным ВОЗ, за последние 50 лет несколько стадий клинических испытаний прошли лишь два новых антибиотика для лечения туберкулеза с лекарственной устойчивостью. Оба препарата до сих пор находятся на третьей стадии испытаний. Для завершения этого процесса и разработки других эффективных схем лечения требуется дополнительное финансирование.

«Исследования в области лекарственно устойчивого ТБ являются одним из основных приоритетов для ВОЗ и всего человечества», - заявила Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чань. По ее словам, для финансирования крайне необходимых научных исследований в области новых антибиотиков для лечения ТБ в настоящее время ежегодно требуется более 800 миллионов долларов США.

По данным ВОЗ, в 2015 году было зарегистрировано 580 тысяч случаев заболевания туберкулезом с лекарственной устойчивостью и 250 тысяч связанных с ним смертельных исходов.

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В ВОЗ напомнили, что туберкулез с лекарственной устойчивостью и научные исследования будут основными темами на встрече высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по туберкулезу в 2018 году.