В США зарегистрирован новый препарат для пациентов с сахарным диабетом

Компания AstraZeneca добилась регистрации на территории США комбинированного препарата Qtern для улучшения гликемического контроля у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрила применение ЛС среди пациентов, у которых не достигается удовлетворительный контроль на одном дапаглифлозине (10 мг) или комбинации дапаглифлозина и саксаглиптина. В состав Qtern входит дипаглифлозин (10 мг) и саксаглиптин (5 мг). Лекарственное средство предназначено для применения один раз в сутки.

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В Европе данный лекарственный препарат был зарегистрирован в июле 2016 года. Элизабет Бьорк, вице-президент, глава подразделения сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний международного отдела разработки лекарственных препаратов компании AstraZeneca заявила: «Почти половина всех людей с сахарным диабетом 2 типа не могут достичь целевых показателей, и поэтому у них сохраняется повышенный риск развития осложнений. Qtern – первый в своем классе комбинированный препарат, зарегистрированный в Европе; это новая возможность достичь цели путем значительного снижения уровня гликированного гемоглобина (HbA1c)».